التعادل السلبي يحسم مواجهة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك خلال اللقاء لتنتهي بنتيجة 0-0.

فشل المحاولات

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما خلال المباراة، ليبقى التعادل دون أهداف مسيطرًا على اللقاء، وسط ترقب لحسم المواجهة في الشوط الثاني.

ترتيب الفريقين

وبتلك النتيجة رفع إشبيلية رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده للنقطة 13 ليحتل المركز التاسع.