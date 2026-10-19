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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
حسن العمدة

أشعل ريال مدريد المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب ضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الليجا.

وفرض الفريق الملكي سيطرته على مجريات اللقاء، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقفه في سباق المنافسة على قمة الدوري الإسباني، بفضل تألق نجومه وقدرتهم على حسم المواجهة بأربعة أهداف.

وافتتح أردا جولر التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 30، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37، ثم عاد النجم الفرنسي ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 63.

وفي الدقائق الأخيرة، قلص مانو بوينو الفارق لصالح إشبيلية بتسجيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 80، لكن يان ديوماندي سرعان ما أعاد فارق الأهداف الثلاثة بتسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفقًا للأرقام الواردة في النص، مواصلًا مطاردة فرق المقدمة.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 14 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، يواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته التسع الأولى، ليبقى في موقع قوي مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الدوري الإسباني سانتياجو برنابيو

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