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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام بشكتاش اليوم في الدوري التركي

طرابزون سبور
طرابزون سبور
رباب الهواري

يستعد فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بشكتاش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الكروي 2026/2027، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش

يستضيف ملعب «بابارا بارك» مباراة طرابزون سبور وبشكتاش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتحظى المباراة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها محمد صلاح مع طرابزون سبور خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف.

محمد صلاح يسعى لتعزيز صدارته لهدافي الدوري التركي

من المتوقع أن يبدأ محمد صلاح المباراة ضمن التشكيل الأساسي لفريق طرابزون سبور، حيث يأمل النجم المصري في مواصلة تألقه التهديفي وزيادة رصيده من الأهداف، بما يعزز موقعه في صدارة ترتيب الهدافين.

ويمثل صلاح أحد أبرز العناصر الهجومية التي يعول عليها الجهاز الفني لطرابزون سبور في مواجهة بشكتاش، خاصة في ظل أهمية المباراة وصعوبة المنافس الذي يسعى بدوره إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

عودة مرتقبة لسافيتش وفابينيو

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل طرابزون سبور عودة ستيفان سافيتش وفابينيو إلى التشكيل الأساسي أمام بشكتاش، في محاولة لتعزيز التوازن الدفاعي والوسط، ومنح الفريق المزيد من الخيارات خلال المواجهة المرتقبة.

في المقابل، يفتقد طرابزون سبور عددًا من لاعبيه بسبب الإصابات، وهم مالينوفسكي، وباتاجوف، وأوكاي يوكوشلو، وأونواتشو، ومصطفى إسكي هيلايتش، إلى جانب الحارس الشاب أونورالاب تشيفيكان.

كما يغيب مليح كاباساكال عن المباراة بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة سامسون سبور.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام بشكتاش

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: بينا، نويوو، سافيتش، كابرال.

خط الوسط: فابينيو، فولكاريلي، موسي.

خط الهجوم: محمد صلاح، آرال، ديجو

طرابزون سبور بيشكتاش اخبار الرياضة الدورى التركى

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