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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من ليفربول إلى طرابزون.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يواصل النجم المصري محمد صلاح تقديم عروضه القوية في الملاعب التركية بعدما فرض نفسه أحد أبرز العناصر المؤثرة في صفوف طرابزون سبور منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ونجح في تسجيل وصناعة 12 هدفا خلال 10 مباريات ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في تجربته الجديدة.

ويعيش قائد منتخب مصر حالة من التألق اللافت مع فريقه التركي بعدما واصل تقديم المستويات المميزة على الصعيدين المحلي والأوروبي ليجذب الأنظار بأرقامه التهديفية خاصة بعد ظهوره المؤثر في مواجهة كوبس الفنلندي ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

محمد صلاح يتألق أمام كوبس بهدف وصناعة

ترك محمد صلاح بصمته في فوز طرابزون سبور على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2 بعدما سجل هدفا وصنع آخر ليؤكد أهميته داخل تشكيلة الفريق مع انطلاق مشواره في البطولة الأوروبية.

وبدأ النجم المصري المباراة بصورة قوية، بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله زميله بول أونواتشو قبل أن ينجح في هز الشباك بنفسه ليجمع بين التسجيل والصناعة خلال المواجهة التي شهدت تفوق الفريق التركي.

وغادر صلاح أرض الملعب في الدقيقة 54 بعدما قدم مساهمة هجومية مؤثرة ساعدت فريقه على تحقيق الانتصار، ومواصلة مشواره القاري بصورة إيجابية.

وأسهم التألق الفردي للنجم المصري في تعزيز مكانة طرابزون سبور ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، إذ يحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن المتصدر جالاتا سراي، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

محمد صلاح يتفوق على هجوم ليفربول

لفت محمد صلاح الأنظار بأرقامه المميزة مع طرابزون سبور، بعدما تفوق من حيث المساهمات التهديفية على لاعبي الخط الأمامي لفريقه السابق ليفربول خلال الموسم الحالي، وفقًا للمقارنة الواردة في التقرير.

ووصل رصيد النجم المصري إلى 12 مساهمة تهديفية خلال 10 مباريات مع الفريق التركي، في الوقت الذي يتصدر فيه السويدي ألكسندر إيزاك قائمة لاعبي هجوم ليفربول الأكثر مساهمة في الأهداف برصيد 10 مساهمات، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتعكس هذه الأرقام البداية القوية التي حققها صلاح مع فريقه الجديد، بعدما نجح في التأقلم سريعًا مع أجواء الكرة التركية، وواصل تقديم مستوياته الهجومية المعتادة، سواء من خلال هز الشباك أو صناعة الفرص لزملائه.

محمد صلاح رجل مباراة طرابزون وكوبس

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مواجهة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي بعدما حصل على تقييم 9.1 من شبكة "سوفا سكور" تقديرا لأدائه المميز ومساهمته المباشرة في هدفي فريقه.

وقدم النجم المصري مباراة قوية على المستوى الهجومي بعدما سدد 3 كرات منها تسديدتان على المرمى، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل إلى جانب دقة تمريراته التي بلغت 83%، بعدما أتم 20 تمريرة صحيحة من أصل 24.

وأظهرت إحصائيات اللقاء حجم تأثير صلاح في أداء فريقه، حيث جمع بين التحرك الهجومي الفعال والقدرة على صناعة الفرص، ليكون أحد أبرز أسباب انتصار طرابزون سبور في المواجهة الأوروبية.

أرقام محمد صلاح في مواجهة كوبس الفنلندي

قدم محمد صلاح أداء متكاملا خلال مشاركته أمام كوبس حيث أتم 16 تمريرة ناجحة من أصل 19 في نصف ملعب المنافس، بنسبة دقة بلغت 84% كما نجح في تنفيذ 4 تمريرات صحيحة من أصل 5 في نصف ملعب فريقه.

وفيما يتعلق بالكرات الطويلة مرر النجم المصري 3 كرات نجح في اثنتين منها بنسبة دقة بلغت 67% بينما وصل عدد لمساته للكرة إلى 35 لمسة خلال مشاركته في اللقاء مع الحفاظ على الاستحواذ عليها في 7 مناسبات.

ولم يقتصر دور صلاح على الناحية الهجومية بل ظهر أيضا في الالتحامات الثنائية بعدما فاز بصراعين من أصل 3 إلى جانب التفوق في صراع هوائي واحد.

وتؤكد هذه الأرقام أن محمد صلاح يواصل تقديم مستويات قوية مع طرابزون سبور، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية ليمنح فريقه إضافة واضحة في المنافسات المحلية والقارية ويواصل جذب الأنظار مع بداية رحلته الجديدة في الدوري التركي.

محمد صلاح طرابزون سبور دوري المؤتمر الأوروبي ليفربول

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