محمد صلاح يرتدي شارة قيادة طرابزون سبور في مباراة اليوم

كشفت صحيفة «أجانسبور» التركية عن تطور جديد داخل صفوف فريق طرابزون سبور، قبل مواجهة اليوم، بعدما أكدت أن النجم المصري محمد صلاح سيرتدي شارة قيادة الفريق، في ظل غياب المدافع ستيفان سافيتش، القائد الأول للفريق، بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة التركية أن قرار استبعاد سافيتش من قائمة المباراة جاء نتيجة الإصابة التي يعاني منها، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى اختيار قائد بديل لقيادة الفريق داخل الملعب خلال المواجهة المرتقبة.

وبحسب التقرير، سيحمل محمد صلاح شارة القيادة في مباراة اليوم، في خطوة تعكس مكانته داخل الفريق، والثقة التي يحظى بها من جانب الجهاز الفني وزملائه، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري، وقدرته على تحمل المسؤولية في المواجهات المهمة.

صلاح يواصل كتابة التاريخ مع طرابزون سبور

ويمثل ارتداء شارة القيادة محطة جديدة في مشوار محمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما انضم إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى عام 2028، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته الكروية عقب سنوات طويلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

ومنذ انضمامه إلى الفريق، يسعى صلاح إلى تقديم مستويات مميزة والمساهمة في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم الحالي، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

كما تمنح قيادة الفريق للنجم المصري مسؤولية إضافية، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، في ظل أهمية دور قائد الفريق في تحفيز اللاعبين والحفاظ على تركيزهم طوال دقائق المباراة.

ترقب لمشاركة النجم المصري

وتتجه الأنظار إلى مشاركة محمد صلاح في مواجهة اليوم، لمعرفة مدى قدرته على قيادة طرابزون سبور لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع غياب القائد الأول للفريق.

ومن المنتظر أن يكون صلاح أحد أبرز العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني خلال اللقاء، في ظل تطلعات جماهير طرابزون سبور إلى مواصلة النتائج الإيجابية، والاستفادة من إمكانات النجم المصري الذي بات مرشحًا لتحمل دور قيادي أكبر داخل صفوف الفريق.