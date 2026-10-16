لاعب كوبس الفنلندي يخطف قميص محمد صلاح بعد مواجهة طرابزون سبور

حرص أحد لاعبي فريق كوبس الفنلندي على الحصول على قميص النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عقب نهاية مواجهة الفريقين، في لقطة تعكس مكانة قائد منتخب مصر وشعبيته بين لاعبي كرة القدم.

وجاءت هذه اللقطة عقب المباراة التي انتهت بفوز طرابزون سبور على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ليواصل الفريق التركي نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه توماس ريس.

طرابزون سبور يواصل انتصاراته مع توماس ريس

وحقق طرابزون سبور ثلاثة انتصارات متتالية تحت قيادة توماس ريس، بعدما اكتسح جالطة سراي برباعية نظيفة، ثم تغلب على سامسون سبور بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يحسم مواجهته أمام كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2.

ويمنح هذا الانتصار دفعة معنوية قوية للفريق التركي، في ظل سعيه لمواصلة نتائجه المميزة خلال الفترة المقبلة، مع الاعتماد على تألق نجومه في مختلف المسابقات.