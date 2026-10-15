هيثم حسن يصنع في خسارة سيلتيك برباعية أمام بنفيكا بالدوري الأوروبي

حقق فريق بنفيكا الفوز على فريق سيلتيك الأسكتلندي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف بنفيكا كل من جون دوران "هدفين" وألكسندر باه وفانجيليس بافليديس في الدقائق 5 و23 و36 و89 من عمر المباراة.

بينما سجل هدف سيلتيك اللاعب كاميلو دوران في الدقيقة 63 بعد تمريرة سحرية من النجم المصري هيثم حسن.

وبتلك النتيجة رفع بنفيكا رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الثاني في ترتيب مرحلةالدوري لبطولة الدوري الأوروبي، واحتل سيلتيك المركز الـ33 دون نقاط.

تشكيل سيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي

جاء تشكيل سيلتيك لمواجهة بنفيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سينيسالو.

خط الدفاع: دونوفان، موراي، ترستي، تيرني.

خط الوسط: ماكجريجور، بور، سورينسين.

خط الهجوم: تونيكتي، دوران، هوج.

بينما تواجد الدولي المصري هيثم حسن على مقاعد البدلاء.