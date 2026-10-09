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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتقادات اسكتلندية لهيثم حسن بسبب بدايته مع سيلتيك

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

تعرض هيثم حسن، لاعب فريق سيلتيك الاسكتلندي، لانتقادات بشأن بدايته مع الفريق، في ظل عدم وصوله إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، وهو ما انعكس على مردوده الهجومي خلال الفترة الماضية.

وذكرت شبكة «Daily Record» الاسكتلندية أن اللاعب انضم إلى سيلتيك دون الجاهزية البدنية الكاملة، بعدما غاب عن معظم فترة الإعداد للموسم، الأمر الذي أثر على قدرته في الظهور بالمستوى المنتظر.

وأشار التقرير إلى أن الأداء الهجومي لهيثم حسن لم يرقَ حتى الآن إلى التوقعات، في ظل حاجته إلى استعادة لياقته البدنية والوصول إلى أفضل مستوياته من أجل تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

وبات التحدي أمام اللاعب خلال المرحلة المقبلة هو الرد على هذه الانتقادات داخل الملعب، من خلال تحسين مستواه وتقديم أداء هجومي أكثر فاعلية، بما يساعده على إثبات قدراته وحجز مكانة مؤثرة في صفوف سيلتيك.

هيثم حسن سيلتيك سيلتيك الأسكتلندي

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