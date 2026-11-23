أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمواجهة آيندهوفن الهولندي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه آيندهوفن، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الخامسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب البرازيلي إندريك عن قائمة الريال بعد تعرضه للإصابة، فيما يتواجد الهولندي دينزل دومفريس رغم غيابه عن تدريبات الفريق اليوم الإثنين مما أثار الشكوك بشأن جاهزيته للمباراة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - دان هويسين - ترنت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - مارك كوكوريا - ألفارو كاريراس - أنطونيو روديجر - دينزل دومفريس

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - برناردو سيلفا - أردا جولر - تياجو بيتارش.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - يان ديوماندي - إبراهيم دياز - كارلوس أسبي

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر.