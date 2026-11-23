كشف نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه البرازيلي الشاب إندريك، عقب خضوعه لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

وأوضح النادي الملكي، في بيان رسمي، أن الفحوصات أثبتت معاناة اللاعب من تمزق عضلي في العضلة الضامة للساق اليسرى، مشيرًا إلى أن حالته ستخضع للمتابعة خلال الفترة المقبلة.

ولم يحدد ريال مدريد حتى الآن المدة التي سيغيبها إندريك عن الملاعب، كما لم يكشف عن الموعد المتوقع لعودته إلى التدريبات الجماعية أو المشاركة في المباريات.

وتأتي الإصابة في توقيت يسعى خلاله المهاجم البرازيلي إلى الحصول على دقائق لعب أكثر بقميص الفريق الملكي، في ظل المنافسة القوية بين لاعبي الخط الأمامي على حجز مكان في التشكيل الأساسي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بي إس في آيندهوفن الهولندي، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.