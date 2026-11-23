قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الوضع في لبنان مقلق للغاية ولا يتجه نحو الأفضل.

وذكر لافروف أن تصرفات الجيش الإسـ.ـرائيلي تزيد من مخاطر مواجهة عسكرية أخرى في لبنان وهو ما ترغب روسيا في تجنبه، ولاتريده في لبنان الذي عانى خلال الفترة الماضية.





ولفت إلى إنه من المهم لروسيا الحفاظ على بنية الدولة اللبنانية وعدم تقويض التوازن الدقيق بين المكونات السكانية الثلاثة الرئيسية.

وحول سوريا، ذكر أن روسيا ترحب خلال اتصالاتها مع الرئيس السوري بتوجهه نحو تشكيل مجلس الشعب بمشاركة المسيحيين الأرثوذكس.

وتأمل روسيا بأن تتحقق الوحدة الوطنية في سوريا بمشاركة جميع المكونات العرقية والدينية وبغض النظر عن الاستفزازات الجارية.