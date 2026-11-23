أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الدكتورة منى الخليلي، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في مواقع المسؤولية وصنع القرار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في الحكومة عن 30%، إلى جانب تكثيف جهود التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء، في ظل التحديات التي يفرضها استمرار الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة مع عدد من سيدات الجالية الفلسطينية في مصر، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر السفير ناجي الناجي، حيث استعرضت واقع المرأة الفلسطينية والتحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تواجه النساء والفتيات.

وأوضحت الخليلي أن الوزارة تعمل، في إطار توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء، على تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، لضمان إدماج قضايا المرأة واحتياجاتها ضمن الاستراتيجيات والخطط الحكومية، بما يعزز حضورها في مواقع المسؤولية ويكرس مشاركتها السياسية والوطنية.

وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، من خلال برامج تستهدف النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات النسوية عبر توفير التمويل والمنح ومتابعة المشروعات وقياس أثرها، إلى جانب التشبيك مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، لا سيما المعيلات والأرامل وأسر الشهداء.

وشددت على أهمية تكثيف جهود الضغط والمناصرة في المحافل الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتوفير الحماية لها وللشعب الفلسطيني، وتحويل التضامن الدولي إلى مواقف وسياسات وبرامج عملية، لافتة إلى أن الحراك الدبلوماسي والحقوقي أسهم في تعزيز الاهتمام الدولي بقضية المرأة الفلسطينية، ومن ذلك استصدار قرار يلزم الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار تقرير سنوي حول أوضاعها.

وأكدت ضرورة توثيق الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، وتقديم الأدلة والوثائق والتقارير إلى الجهات الدولية المعنية، بما يدعم جهود المساءلة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أوضحت الخليلي أن الوزارة أطلقت مرصداً للعنف لرصد أشكاله التي تتعرض لها النساء، وإعداد البيانات والتقارير اللازمة لفهم الظاهرة وتطوير السياسات الكفيلة بمواجهتها، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية ونشر ثقافة مناهضة العنف، وتطوير آليات الوقاية والحماية والاستجابة للنساء المتضررات.

وتطرقت الوزيرة إلى التداعيات العميقة للحرب على المرأة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، حيث تواجه النساء أعباء مضاعفة نتيجة النزوح وفقدان المعيل وتفكك الأسر واستهداف مقومات الحياة الأساسية، فضلاً عن الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية تواصل، رغم قسوة الظروف، أداء دور محوري في الحفاظ على تماسك الأسرة وصمود المجتمع وصون الهوية الوطنية والذاكرة والتراث الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية المقيمة في مصر، أكدت الخليلي أهمية الوقوف على أوضاعها واحتياجاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العائلات الفلسطينية، واستكشاف فرص التنسيق مع المؤسسات المصرية المعنية بشؤون المرأة والاتحادات والهيئات النسوية الفلسطينية في مصر والشتات، لإطلاق مبادرات وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وتوفير مساحات للتعاون والتكامل في خدمة النساء والفتيات.

واستمعت الوزيرة إلى مداخلات ومقترحات السيدات المشاركات بشأن ضرورة إشراك المرأة في التخطيط للمرحلة المقبلة وصياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستجابة لأولوياتها، مع التركيز على برامج الحماية والتمكين الاقتصادي وبناء القدرات والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان استمرار تعليم الفتيات وتعزيز فرص تمكينهن وتوفير الدعم النفسي والمعنوي اللازم لهن.

وأكدت الخليلي استمرار العمل على توسيع التعاون مع المؤسسات العربية والدولية والهيئات غير الحكومية والجهات المانحة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، وتوفير برامج التمويل والتدريب والتأهيل للنساء، بما يخدم قضايا المرأة الفلسطينية ويعزز حقوقها ومشاركتها في مختلف مجالات التنمية.

واختتمت بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية وطنية شاملة تضع المرأة الفلسطينية في صلب عملية التعافي وإعادة البناء، وتضمن حضورها في مواقع القيادة والاقتصاد والتعليم وصناعة القرار، بما يتناسب مع حجم تضحياتها ودورها في حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، وصولاً إلى واقع تصبح فيه حقوق المرأة وتمكينها جزءاً أصيلاً من مشروع بناء الدولة الفلسطينية.

وحضر اللقاء مسؤول الشؤون القنصلية طارق فانوس، ومسؤول ملف الأزهر الشريف موسى الهباش.