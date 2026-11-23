تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية فطيرة بمركز كوم أمبو، ضمن مشروعات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على التجهيزات النهائية للمشروع، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من القيادات التنفيذية.

محطة بطاقة 70 ألف متر مكعب يوميًا

واستمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع المقام على مساحة 6.6 فدان، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 35 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 70 ألف متر مكعب يوميًا بالمرحلة الثانية، بما يسهم في توفير احتياجات نحو 175 ألف نسمة من مياه الشرب.

ويستهدف المشروع تحسين خدمات المياه بمركز كوم أمبو، ودعم الإمدادات بقرى أبو ير، والرغامة، وإقليت، والعدوة، وكرم الديب، ومنيحة، ومدينة كوم أمبو، بما يحقق زيادة كميات المياه المتاحة وانتظام الضخ واستقرار الخدمة.

متابعة التجهيزات النهائية والإستعداد للتشغيل

وتفقدت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان المكونات الرئيسية للمحطة، والتي تشمل مأخذ المياه ووحدات التنقية والترشيح، وخزانًا أرضيًا بسعة 7 آلاف متر مكعب، ومحطة ضخ المياه المنقاة، ومنظومات المعالجة والتجهيزات الكهربائية.

كما إطلعا على الأعمال المتبقية، خاصة التجهيزات الكهربائية والوسط الترشيحي، والاستعدادات الجارية لإجراء اختبارات التشغيل، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الأعمال وتوفير العمالة والمعدات اللازمة، وسرعة الانتهاء من المكونات المتبقية، مع الإلتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

وزيرة الإسكان: تطوير خدمات مياه الشرب بصعيد مصر أولوية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة، خاصة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لضمان توفير المياه بالكميات والجودة المطلوبة.

وشددت على ضرورة التأكد من جاهزية جميع مكونات المحطة والشبكات المرتبطة بها قبل التشغيل، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في تطوير البنية الأساسية.

تمثل محطة فطيرة إضافة جديدة لمنظومة مياه الشرب بمركز كوم أمبو، بطاقة مستقبلية تصل إلى 70 ألف متر مكعب يوميًا، بما يدعم إستقرار الخدمة ويحسن مستوى المعيشة لنحو 175 ألف مواطن بالمناطق المستفيدة.