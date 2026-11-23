عاد الذهب إلى الصعود من جديد في السوق المصرية، بعد موجة من التراجعات الحادة التي ضغطت على الأسعار خلال الأيام الماضية، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى نحو 5630 جنيهًا، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين بشأن اتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الارتفاع الجديد يأتي بالتزامن مع تحسن أسعار الذهب عالميًا، بعدما استعادت الأوقية جزءًا من خسائرها وتجاوزت مستوى 3600 دولار، في تحرك أعاد الاهتمام بالذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الاستثمارية، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي.

عيار 21 يقفز من جديد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6411 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4830 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 45040 جنيهًا.

وشهدت الأسعار خلال تعاملات 23 نوفمبر ارتفاعات متتالية، إذ أضاف الذهب نحو 90 جنيهًا مقارنة بمستويات إغلاق اليوم السابق، مدعومًا بعودة الصعود في الأسواق العالمية وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر.

ويأتي ذلك بعدما كانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط قوية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع عيار 21 إلى مستويات أقل قبل أن يبدأ رحلة التعافي مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد.

ماذا حدث في الأسواق العالمية؟

على المستوى العالمي، استعادت أوقية الذهب الزخم الشرائي وتجاوزت مستوى 3600 دولار، بعدما أنهت الأسبوع الماضي عند مستويات أقل بكثير، متأثرة بموجة بيع قوية ضربت المعدن الأصفر.

وخلال أسبوع واحد، فقد الذهب عالميًا نحو 347 دولارًا للأوقية، بنسبة تراجع بلغت 8.9%، في واحدة من أكبر الخسائر الأسبوعية التي تعرض لها المعدن خلال الفترة الأخيرة.

وكان ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب تغير توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية، من أبرز العوامل التي ضغطت على الذهب خلال موجة الهبوط الأخيرة.

كما اتجه بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة أو تغطية خسائر تعرضوا لها في أسواق أخرى، وهو ما زاد من الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

هل انتهت موجة الهبوط؟

رغم الارتفاعات الأخيرة، لا يمكن اعتبارها حتى الآن دليلًا مؤكدًا على انتهاء موجة تراجع الذهب، إذ تظل السوق شديدة الحساسية لتحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة.

ويُعد مستوى 3600 دولار للأوقية من المستويات المهمة التي تراقبها الأسواق حاليًا، إذ إن قدرة الذهب على الحفاظ على التداول أعلى هذا المستوى قد تمنحه مساحة أكبر لاستعادة جزء من خسائره الأخيرة، بينما قد يؤدي كسر مستويات الدعم مجددًا إلى عودة الضغوط البيعية.

وتترقب الأسواق أيضًا تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة أن توقعات الفائدة تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الذهب، الذي يتأثر عادة بتغيرات تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا.

الذهب في مصر.. الدولار كلمة السر

ولا يتحرك الذهب في السوق المصرية بمعزل عن الأسواق العالمية، إذ تتداخل عدة عوامل في تحديد الأسعار المحلية، على رأسها حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار ومستويات الطلب والعرض داخل السوق.

وبالتالي، فإن أي ارتفاع جديد في سعر الذهب عالميًا قد ينعكس سريعًا على الأسعار المحلية، خاصة مع وجود طلب استثماري على السبائك والجنيهات الذهبية، بينما يمكن أن تؤدي عودة الدولار للارتفاع أو تجدد موجة البيع العالمية إلى الضغط على الأسعار مرة أخرى.

نشتري أم نبيع؟

ومع الارتفاع الجديد، يعود السؤال الذي يشغل المواطنين “هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟”، ولكن القرار لا يمكن حسمه اعتمادًا على حركة يوم واحد، خاصة أن الذهب خرج للتو من موجة هبوط قوية ثم بدأ في استعادة جزء من خسائره. فالشراء بعد التراجع قد يكون مناسبًا لمن يخطط للاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل، لكن الدخول بكامل السيولة في ظل تقلبات حادة قد يرفع مخاطر التعرض لخسائر قصيرة الأجل.

أما بالنسبة لمن يمتلك الذهب بالفعل، فإن تحديد قرار البيع يرتبط بالهدف من الاحتفاظ به وسعر الشراء والفترة الزمنية للاستثمار، وليس بمجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار.

وبذلك تظل تحركات الذهب خلال الجلسات المقبلة هي العامل الأهم في تحديد ما إذا كان الصعود الحالي يمثل بداية موجة تعافٍ جديدة، أم مجرد ارتداد مؤقت بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق.