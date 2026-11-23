ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، لتتعافى بشكل محدود من أدنى مستوى لها في 14 شهرا، مع عودة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل موجة بيع حادة لأسهم شركات التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب الفوري 1.5% إلى 3,590.01 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2.1% إلى 3,590.55 دولار.

وجاء التعافي بعد خسائر حادة تعرض لها المعدن خلال الجلسات السابقة، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية تقييدية أو يرفع أسعار الفائدة مجددا.

وكان الذهب قد تراجع الجمعة الماضية إلى 3,502.49 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025، مسجلا خسائر لخمس جلسات متتالية قبل أن يستعيد بعض مكاسبه في بداية الأسبوع.

وتزامن صعود الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى موجة بيع أوسع في أسواق الأسهم العالمية.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد سجل يوم الجمعة خسارته السابعة على التوالي ودخل رسميا منطقة التصحيح، بينما محا مؤشر ناسداك مكاسبه منذ بداية العام.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.8% إلى 41.59 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.4% إلى 1,307.76 دولار للأوقية.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا خسائر الأسواق الآسيوية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل موجة البيع العالمية، فيما كانت أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين، الأمر الذي ضغط على مؤشرات الأسهم الإقليمية ودفع المستثمرين إلى البحث عن حماية في أصول الملاذات الآمنة التقليدية، وفي مقدمتها الذهب.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع انتقال المستثمرين إلى السندات الحكومية، إذ انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 5%، بينما سجل عائد السندات لأجل عامين أكبر تراجع أسبوعي له منذ سبتمبر 2024.

ويؤدي انخفاض عوائد السندات إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا، ما يوفر دعما إضافيا لأسعاره.

لكن تعافي الذهب لا يزال عرضة للضغوط الناجمة عن توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تسعر الأسواق حاليا احتمالا يبلغ 92% لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر أن جميع المسؤولين تقريبا توقعوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، بينما رأى بعض المسؤولين أن رفعها بمقدار أكبر قد يكون ضروريا للحد من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وخسر الذهب نحو 8% خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ مارس، بعدما تغلبت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات والإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي على جاذبية المعدن التقليدية كملاذ آمن.