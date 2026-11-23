تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن في سوق الهواتف المحمولة بمصر، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسعار محليا وعالميا.

أسعار الهواتف المحمولة

مدبولي يتابع تطورات أسعار الهواتف المحمولة في مصر

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بما يدعم توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز فرص التصدير وزيادة مساهمة هذه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار مدبولي إلى متابعته لما أثير مؤخرا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، مؤكدا ضرورة بحث الإجراءات العاجلة وطويلة الأجل التي يمكن اتخاذها لضمان إتاحة هذه السلعة للمواطنين بأسعار ملائمة.

أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميا

واستعرض مجموعة من العوامل التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، وتراجع المعروض منها نتيجة زيادة الطلب المرتبط بتوسع استخدام معالجات الذكاء الاصطناعي.

كما تناولت المناقشات تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة، باعتبارها عوامل ساهمت في زيادة تكلفة إنتاج الأجهزة وانعكست على أسعارها في الأسواق.

وشهد عرض دراسة تحليلية تناولت العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاساتها على مستويات الأسعار داخل مصر، بما يساعد على تحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع تطورات السوق.

الحكومة تستهدف خفض تكلفة الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي

وأكد الاجتماع ضرورة مواصلة العمل على تعميق صناعة الهواتف المحمولة محليا، وخفض تكلفة الإنتاج، مع توسيع قاعدة الشركات المصنعة وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل.

وتستهدف هذه التحركات رفع الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية العاملة في مصر، بما يضمن توفير كميات تلبي احتياجات السوق المحلية، ويساعد على تحقيق الاستقرار في حركة البيع والشراء.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز المنافسة بين المصنعين، وزيادة الاستثمارات في الصناعة، بما يدعم تنوع المنتجات المطروحة أمام المستهلكين ويحسن فرص الحصول على الهواتف بأسعار مناسبة.

توجيهات مدبولي لضبط سوق الهواتف المحمولة

و شدد رئيس الوزراء على أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات تضمن توافره بأسعار مناسبة.

ووجه الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة تستهدف ضبط سوق الهواتف المحمولة، بالتنسيق مع الشركات والمصنعين، مع العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر وتعميق التصنيع.

وأكد مدبولي ضرورة ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بمدى التزامهم بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن توجيه الدعم نحو تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات المواطنين والتوسع في الأسواق الخارجية.