التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة رابطة النقاد الرياضيين، برئاسة لطفي السقعان، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المؤسسات الإعلامية الرياضية.

واستهل وزير الشباب والرياضة اللقاء بتقديم التهنئة لمجلس إدارة رابطة النقاد الرياضيين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير العمل الإعلامي الرياضي وتعزيز دوره في دعم المنظومة الرياضية المصرية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والرابطة، من خلال المشاركة في تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها الوزارة، إلى جانب التعاون في الأنشطة والمبادرات التي تنفذها الرابطة، بما يحقق التكامل بين الجانبين ويدعم نشر الثقافة الرياضية وترسيخ الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع.

وأكد اللقاء أهمية استمرار العلاقات الإيجابية والتعاون المثمر بين الوزارة والرابطة، وفتح آفاق أوسع للتنسيق مع مختلف عناصر المنظومة الإعلامية، في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في إبراز الإنجازات الرياضية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة.

ومن جهته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في نجاح المنظومة الرياضية، مشيراً إلى أن تطوير الرياضة المصرية لا يقتصر على الجوانب الفنية والإدارية فقط، وإنما يتطلب تكامل الأدوار مع المؤسسات الإعلامية، باعتبارها شريكاً رئيسياً في نقل الصورة، وتعزيز الوعي الرياضي، ودعم الأبطال والمنتخبات الوطنية.

وأضاف جوهر نبيل: «نحرص على بناء علاقة قائمة على التعاون والتواصل المستمر مع مختلف المؤسسات الإعلامية الرياضية، ونؤكد تقديم كامل الدعم والتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، بما يسهم في تنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة تحقق أهدافنا في تطوير المنظومة الرياضية المصرية».