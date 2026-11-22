كشفت الفنانة روجينا عن فترة صعبة في مشوارها الفني، ابتعدت خلالها عن العمل لمدة 4 سنوات، بسبب زواجها من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موضحة أن ارتباطها به انعكس على فرص حصولها على أدوار فنية خلال تلك الفترة.

روجينا: زواجي من أشرف زكي عرقل مسيرتي الفنية لفترة

وقالت روجينا، خلال استضافتها في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، إن زواجها من أشرف زكي كان سببًا في عرقلة مسيرتها الفنية لفترة من الزمن، رغم تأكيدها دعمه الكامل لها ولابنتيهما واعتزازها بكونها زوجته.

ونفت الفنانة دخولها في أي خلافات أو عداوات مع زملائها داخل الوسط الفني، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في صراعات مع الفنانين، رغم التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها، سواء على مستوى فرص العمل أو إثبات وجودها بعيدًا عن منصب زوجها.

وتطرقت روجينا إلى الانتقادات التي طالت مسيرتها الفنية، وربط البعض نجاحها بزواجها من أشرف زكي، مؤكدة أن هذا الزواج لم يكن سببًا في تسهيل طريقها الفني، بل تسبب في ابتعادها عن العمل لفترة.

وعلقت على علاقتها بزوجها قائلة إنها «امرأة في ظل رجل»، في إشارة إلى اعتزازها بكونها زوجة أشرف زكي، ودعمه لها ولأسرتها، رغم ما واجهته من صعوبات مهنية خلال فترة توليه منصب نقيب المهن التمثيلية.