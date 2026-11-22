أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، أهمية دور المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية في دعم المبادرات البيئية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين ومؤسسات المجتمع، مشيدًا بمساهمات المشاركين في أعمال التشجير، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومثمنًا كل جهد مخلص يسهم في خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مشاركته في فعالية زراعة 50 شجرة بكورنيش كفر الزيات، بالجهود الذاتية، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، في إطار جهود المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء، وتحسين جودة البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يوفر متنفسًا حضاريًا وجماليًا لأهالي المحافظة، وذلك في حضور ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية.

ووجّه المحافظ خلال الفعالية، باستمرار التوسع في زراعة الأشجار بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والاهتمام بأعمال الرعاية والري والصيانة؛ لضمان الحفاظ عليها، وتحقيق الاستفادة البيئية والجمالية منها، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.