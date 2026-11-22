حرص اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته الميدانية بقرية إبيار ومدينة كفر الزيات، على الالتقاء بأهالي القرية والمدينة، وإجراء حوار مباشر معهم، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم في مختلف القطاعات، في مشهد يعكس حرص المحافظة على فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والتفاعل مع مشكلاتهم على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاءات، استمع المحافظ إلى عدد من المطالب، وناقش المواطنين في تفاصيلها، ووجّه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحصها ودراسة الحلول المناسبة، والتعامل الفوري مع المطالب التي يمكن الاستجابة لها، مع متابعة تنفيذ التوجيهات بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ للأهالي أن مسئولية خدمة كل مواطن في الغربية تقع على عاتقه، قائلًا: «أنا واحد منكم، ومسؤول عن كل واحد في المحافظة، وطلباتكم فوق راسي»، مشددًا على أن باب المحافظة مفتوح أمام الجميع، وأنه يحرص على التواجد بين أهالينا والاستماع إليهم بنفسه، والعمل على حل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، انطلاقًا من أن كرامة المواطن وحقه في الحصول على خدمة جيدة يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.