حذرت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، من تداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، معربة عن أملها في ألا يشارك حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وشددت، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب اتساع رقعة النزاع أو اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقالت "مارين لوبان" إن التصريحات الصادرة من بروكسل بشأن احتمالات اندلاع حرب مع روسيا، مقابل تأكيدات موسكو عدم رغبتها في الدخول في مواجهة عسكرية، تعكس حالة من التناقض تستدعي التعامل معها بحذر، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لمنع التصعيد العسكري.

وأضافت أن استمرار الحرب يمثل مأساة إنسانية بسبب الخسائر البشرية الكبيرة في أوكرانيا، محذرة من أن النزاع قد يستمر لسنوات طويلة، أو يتطور إلى مواجهة دولية واسعة، وهو ما يجعل التحرك الدبلوماسي ضرورة ملحة.

وأشارت إلى أن تداعيات الحرب لم تقتصر على أوكرانيا، بل امتدت إلى العالم بأسره، لاسيما من خلال ارتفاع أسعار القمح وتفاقم معدلات التضخم، مؤكدة أن الدول التي تدرك حجم الآثار الاقتصادية للنزاع يجب أن تدعم جهود إنهائه.

وأعربت عن اعتقادها بأن الولايات المتحدة لن تقف بعيدًا عن هذا الملف، وأن لديها رغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حدًا للحرب، مشددة على أهمية تضافر جهود القوى الكبرى لتجنب مزيد من الخسائر والتداعيات الدولية.

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال وصولها إلى قصر الإليزيه، أكدت أنها ستسعى إلى التواصل مع جميع الأطراف، معتبرة أن من الأخطاء الكبرى التي يرتكبها بعض القادة الامتناع عن الحوار مع أطراف النزاعات.

وشددت على أن التحدث إلى الجميع يمثل جوهر العمل الدبلوماسي، موضحة أنها تتمنى التوصل إلى اتفاق سلام قبل موعد الانتخابات، لكنها ستبذل، حال انتخابها، كل الجهود الممكنة لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني.

واختتمت لوبان تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام أوكرانيا لإعادة بناء نفسها، لافتة إلى أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد مأساوية، في ظل حجم الدمار الذي طال البنية التحتية وقطاع الطاقة.