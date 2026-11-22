قال المهندس رضا الحسيني الشافعي، نقيب المهندسين بالدقهلية، إن الشخص الذي تولى تنفيذ أعمال تعديل عقار السنبلاوين المائل يعمل مقاولًا، وفقًا لما ذكره في أحاديثه الصحفية، موضحًا أنه قال إنه تخرج وتتلمذ على يد مهندس، وعمل مساعدًا له واكتسب منه خبرة امتدت إلى 45 عامًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ منفذ الأعمال ربما لا يعمل حاليًا في مصر، وأنه كان في إجازة من سفره إلى السعودية عندما لجأ إليه أحد الأشخاص بعد صدور تقرير كلية الهندسة الذي أفاد بأن العقار آيل للسقوط، وبدأت بعدها أعمال تعديل المبنى.

وشدد على أن السؤال الأساسي ليس فقط كيفية تنفيذ تعديل العقار، وإنما مدى أمان ما تم تنفيذه، مؤكدًا أن نقابة المهندسين لا تعارض ما قام به المواطن من حيث المبدأ، لكنها تتمسك بضرورة الحفاظ على حق السكان في العيش داخل منزل آمن.

وأوضح أن استقامة المبنى أو تعديل ميله ليست وحدها الدليل على سلامته، إذ يجب أن تخرج اللجنة المختصة وتُجري اختبارات أخرى، بالتعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة، حتى يمكن تقييم الحالة الإنشائية للعقار بصورة علمية.

وتطرق إلى ما وصفه منفذ الأعمال بأنه «نظرية الزحف»، موضحًا أن هناك بالفعل نظرية هندسية بهذا الاسم، لكن ما جرى تنفيذه في العقار، بحسب شرحه، تمثل في تدعيم الأعمدة وإلغاء البدروم الموجود بالمبنى وحقنه حتى امتلأ بالكامل.

وأكد أن تحديد ما إذا كانت هذه الأعمال صحيحة أم لا لا يمكن أن يتم بمجرد وصف طريقة التنفيذ، وإنما يتطلب إجراء اختبارات على الأعمال التي نُفذت، ثم إصدار تقرير هندسي يحدد مدى سلامة المبنى، مشددًا على أن التقرير هو الفيصل في هذا الموضوع.