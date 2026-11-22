تزدهر المشاعر المعتدلة بوصفها القاعدة الأصيلة التي يستقيم بها الكيان البشري في فطرته السليمة؛ فهي تغذي حنايا الفؤاد بينابيع ثرة من القناعة والهدوء، وتهيئ المدارك الفكرية لاكتساب طواعية تعبر عقبات الأيام بأناة حكيمة وتطلع مشرق، غير أن زحف الجمود العاطفي إلى سراديب النفس يزجّ بالمرء في متاهات الوحشة ومنعطفات الكدر؛ فيوهن استقراره الداخلي، ويشلّ حيوية اعتداله التلقائي، ويصيّر روابط الودّ الحية قوالبَ باهتةً تفتقد الدفء الدافع للهمة وسط أمواج الحياة.



وتكشف القراءة الفاحصة لماهية هذا المفهوم عن كونه حالةً من التبلد الشعوري والانحباس الوجداني تتكلس معها الانفعالات الفطرية خلف أسوار الجفاء؛ فينفصل المرء عن خلجات صدره، ويفقد قدرته التلقائية على التفاعل الخلاق أو المبادلة الشعورية الدافئة، ويمسي بين الناس حاضرًا بجسده غائبًا بروحه، ولذلك يكتسب الإبحار في تشخيص بواعث ذلك الحصار الثقيل قيمةً إنسانيةً نبيلة؛ سعيًا إلى تخليص من نحب ونهوى، ومن نكنّ لهم وافر العشرة والمودة، من سياج ذلك الصقيع النفسي، والعبور بهم نحو واحة الأمان العاطفي وما يتلوه من احتواء بهيج يجدد نضارة القلوب.

جذور الجمود العاطفي

تذوي حيوية الفطرة الإنسانية وتفقد نضارتها تحت وطأة الإهمال العاطفي والتصحر الوجداني؛ فحرمان النفس من موارد رعايتها يجفف معين الشغف، ويطفئ جذوة الطموح المتوقدة، ويطمس دوافع الاكتراث المحركة للبواعث الأولية في كينونة الفرد، وعندئذٍ يتولد انكفاء قسري على الذات يجعل فعل الإعراض والانسحاب ملاذًا وهميًّا يغتال إشراقة الروح ويمزق نسيجها الشعوري؛ فتتنامى مشاعر الاقتلاع في مهجر الحرمان سواء أكان ناتجًا عن تعمد الإساءة أم عن الغفلة والتجاهل، وينقطع رجاء العطاء لتستحيل الروابط القريبة هياكلَ خاويةً تفتقر إلى الدفء والحياة في مفاوز الوحدة.

ويتفاقم هذا الجمود حين يرزح الإنسان تحت أثقال الاحتقان العاطفي وخديعة الكبت؛ فمواراة الأحزان خلف جدار الكتمان أو حصون المثالية الزائفة، وابتلاع الغضب وخنق صرخات الاحتياج تحت عباءة التماسك الظاهري، تهدم الحيوية النفسية من الداخل؛ لأن العاطفة التي تُحرم من التهذيب والاحتواء تُدفن حيةً لتعود لاحقًا في صورة طباع حادة أو زهد بارد يفصلان المرء عن روح التفاعل مع محيطه، وعندما يبلغ ذلك الاحتقان ذروته؛ إذ يترجم الجسد ضجيج الروح عبر أوجاعه المبرحة ومنغصاته البدنية؛ بوصفها صافرة إنذار تكشف غربة السريرة وعجز الفرد عن تسمية آلامه المحبوسة في مضايق الأبدان.



وتشترك صدمات الوهم العاطفي وضبابية المقاصد في إحكام هذا السياج الجليدي حول الفؤاد؛ فالانجراف وراء نوازع مؤقتة تفتقد معيارية الاختيار وتمهل التحليل، أو السعي المنهك نحو فلسفة الانتقائية وتجميل الوقائع، ينتهي بصاحبه سريعًا إلى الانهيار عند أول تماسّ مع حقيقة مؤلمة، وحينئذٍ يقع القلب في مرارة الخذلان وخيبة الرجاء نتيجة التناقض الفادح بين الصورة المتخيلة وخواء الواقع؛ فتتبدد الثقة، وتُرتهن النفس لصنوف الهواجس ومضايق الظنون، وتُوأد العفوية الفطرية تحت وطأة التوجس المرير الذي يعجل بالقطيعة.



مسارات التعاطي

يبدأ تحرير من نحب ونهوى من قبضة الجمود العاطفي بإيقاظ البصيرة القلبية والوقوف بين يدي الذات بمكاشفة شجاعة؛ فالتصالح مع الألم وتسمية الأوجاع بأسمائها، وإفساح المجال أمام المشاعر كي تنساب في مساراتها المشروعة عبر البوح المنضبط والاعتراف المقنن، أو بدمعة خاشعة في خلوة سحر، أو بكلمات تفرغ سموم الكتمان، أو بمشورة ناصح أمين، تعمل جميعها على تسييل جمود القسوة التي خلفها تراكم الأيام، ومتى غسلت النفس رواسبها بتزكية الباطن وطهارة المقاصد، استعاد الوعي سلطانه المسلوب، وانطلقت عملية الترميم الشامل للفؤاد؛ ليخرج المرء بوجه طلق ونفس راضية.



ويقتضي إنقاذ من نكنّ لهم قدرًا من العشرة والمودة المبادرةَ إلى إحياء العاطفة في صدورهم حين نلمس منهم تراجعًا أو انتكاسةً أو تقوقعًا حول الذات؛ فإرواء ظمأ الروح وشدّ عودها يتحققان بنمط التغذية الراجعة والتعزيز الإيجابي، وإحاطة الشريك بالاهتمام والرعاية في التفاصيل اليومية الدقيقة، عبر نبرة صوت تهدأ وقت الانفعال، وسؤال حنون يصدر بدافع الفهم والاطمئنان بعيدًا عن التحقيق والاستجواب، وإنصات رحيم يحتمل ارتباك الطرف الآخر ودموعه وسكوته دون محاكمة أو اتهام؛ ليوقن في أعماقه بأن مكانته محفوظة؛ فينطلق ركضًا من حيز الركود والتكاسل إلى المجال الفسيح الذي يستوعب طاقته في ذروة نشاطه وإيجابيته.



وتكتمل معالجة مسببات الجمود بتغذية الوجدان عبر التفاعل الحي مع مفردات الطبيعة الخلابة والاستمتاع بجمالياتها، وتوفير العوامل الباعثة على السرور والبهجة كي تتلاشى مداخل الأسى والتعاسة وتتفرق نوازعها، مع التمسك بماهية الاعتدال المبني على عمق التفاهم والدراية والشفافية ووضوح المقاصد، وتهذيب سجايا العاطفة بقيم العدل والخير والسلام والجمال والإعمار، وترجمة المودة إلى إيثار عملي وإيقاع للمنفعة ولغة كلام طيب عذب؛ فتتعالى الجوانب المضيئة في النفس وتغمر المناطقَ المعتمةَ بطيف ضوء ينير مسالك الوصال ويحفظ للألفة نقاءها وبقاء أثرها.



بهاء الاحتواء

يهيئ استرداد الأمان العاطفي بيئةً خصبةً تعزز التجاوب الخلاق تجاه كل جميل، ويشكل درعًا حصينةً تقوي مناعة الروح أمام تقلبات الزمن وشدائده؛ فهو يوقف قسرًا نزعات الصراع، ويدحر منابع الخوف والرهبة، وينشئ حالةً من النظامية وترتيب الأولويات تجعل الداخل مستقرًّا ومرآة الرؤية شفافةً، وبفضله يكتسب المرء ثباتًا انفعاليًّا يمتص الصدمات ويعينه على مقارعة النوازل بعزيمة راسخة وإرادة لا تلين؛ فتبدو النفوس مستنيرةً بوهج العطاء، وتسمو فوق الضغوط العابرة، وتستشرف المستقبل بقلب تملؤه الطمأنينة والسكينة وعقل راجح.



ويتلو ذلك الأمانَ احتواءٌ ناضج يؤكد حسن العشرة ويبرهن على نبل الشراكة بين طرفي المعادلة دون تفرد أو استئثار؛ ففي رحابه يجد الإنسان مستقرًّا دافئًا لدى رفيقه يعفيه من تجميل صورته طلبًا للقبول أو إخفاء ضعفه خوفًا من الرفض، مع الموازنة الحكيمة بين التقارب الوجداني ورسم الحدود الذاتية التي تصون الكيان من الذوبان والاستنزاف، ويستلزم هذا المسلك رقابةً ذاتيةً، واتساقًا في سجايا السلوك بعيدًا عن الأمزجة المتقلبة، وتشبثًا بفكر المراجعة الجادة لتصويب مسيرة البذل، وإعلاءً لمواقف متكررة تثبت حسن النوايا وفصلًا حكيمًا بين قدر الشريك وهفوته العابرة؛ التماسًا لديمومة الوصال في كنف المودة والرحمة والسكينة المشتركة بين القلوب.



وتثمر هذه المنظومة الوجدانية نضجًا عاطفيًّا يبلغ بالإنسان ذروة الرفاهية النفسية والشعور الإيجابي، عندما يتكامل التآلف بين الروح والجسد ويتحقق كمال الرضا؛ فتتحول حالات الركود إلى أنهار هادرة من الفعل والعطاء والابتكار، وتُعتلى منابر التنافسية بهمة عالية وأمل متجدد، ويستثمر المرء طاقته لإدخال الفرح والسرور على نفسه والآخرين، وبهذا التماسك تقوى لبنة الأسرة في تآزرها، ويتعاظم في الصدور عشق تراب الوطن، وصون مقدراته وعرضه وشرفه، والاندفاع نحو الإعمار والتنمية ومقاومة شتى صور الفساد والإفساد؛ لتستقيم مسيرة الحياة في أبهى حللها.