في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، تحدث الملحن محمد يحيى عن أبرز التحديات التي تواجه صناعة الموسيقى والغناء خلال الفترة الحالية، معربًا عن استغرابه من انتشار ما وصفه بظاهرة «أنصاف المواهب» على الساحة الفنية، وتحول بعض أصحاب الإمكانيات الغنائية المحدودة إلى نجوم يمتلكون قاعدة جماهيرية ويتابعهم قطاع من الجمهور.

وأوضح محمد يحيى أن من أبرز الأمور التي أصبحت تلفت انتباهه في المشهد الغنائي الحالي وجود أشخاص لا يمتلكون، من وجهة نظره، المقومات الحقيقية للغناء أو الموهبة الصوتية التي تؤهلهم لاحتراف هذه المهنة، ورغم ذلك ينجحون في الظهور على الساحة الفنية وتقديم أنفسهم باعتبارهم مطربين وفنانين.

وأضاف أن الأمر أصبح بالنسبة له ظاهرة غريبة تستحق التوقف أمامها ومحاولة فهم أسباب انتشارها، خاصة مع وجود جمهور يتابع هذه النماذج ويتفاعل معها، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المعايير التي تحكم النجاح في سوق الغناء حاليًا، ومدى ارتباط الشهرة بالموهبة والإمكانيات الفنية.

وأشار إلى أن مهنة المطرب ليست مجرد ظهور أمام الكاميرات أو تقديم أغنية تحظى بالانتشار، وإنما تحتاج إلى امتلاك موهبة حقيقية وأدوات فنية وقدرة على الغناء، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين تحقيق الانتشار الجماهيري وبين امتلاك المقومات الفنية التي تجعل من الشخص مطربًا بالمعنى الحقيقي للكلمة.

ولفت محمد يحيى إلى أن انتشار هذه الظاهرة يفتح الباب أمام نقاش مهم بشأن مستقبل صناعة الموسيقى، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد الفني، وتبدل شكل الوصول إلى الجمهور، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مفهوم النجاح الفني والمعايير التي يتم على أساسها تقييم المطربين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الظاهرة تثير لديه العديد من علامات الاستفهام، معربًا عن رغبته في فهم الأسباب التي جعلت بعض النماذج محدودة الموهبة تحظى بهذا القدر من الاهتمام والمتابعة، رغم أن الغناء في الأساس مهنة تقوم على الموهبة والقدرة الفنية.



