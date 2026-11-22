تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من وفاة نجلها داخل إحدى المدارس بالمنوفية، على إثر التدافع بين الطلاب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشوراً مدعوماً بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من وفاة نجلها داخل إحدى المدارس، على إثر التدافع بين الطلاب بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بالمنوفية من القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)، بحضور مُدرسة من المدرسة الملحق بها نجلها لمنزلها بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، وبصحبتها نجلها وأبلغتها بشعوره بحالة إعياء حال تواجده بالمدرسة، فقامت باصطحابه لأحد المستشفيات، إلا أنه توفي عقب وصوله.

وأضافت أنه في وقت لاحق تم إبلاغها بقيام إدارة المدرسة بضم فصلين، مما أدى إلى حدوث تزاحم، قام على إثر ذلك أحد الطلاب بدفع نجلها أرضا؛ مما أدى إلى إصابته بحالة إغماء، وقيام المُدرسة بنقله إلى منزله دون إخبارها بمضمون ما حدث.

واتهمت الطالب بالتسبب في وفاة نجلها، وإدارة المدرسة بالإهمال والتأخير في نقل نجلها للمستشفى لإسعافه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.