كرم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ثلاثة مشروعات بحثية وابتكارية من جامعات بني سويف والفيوم والمنيا، تقديرا لدورها في تقديم حلول تطبيقية تدعم الصناعة والتجارة الخارجية وتعزز تنافسية الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، التي أطلقتها الوزارة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الوزير، أهمية توظيف البحث العلمي والابتكار في معالجة تحديات القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية، وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنتجات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها.

وشمل التكريم الدكتور مصطفى أحمد صلاح الدين من جامعة بني سويف، عن مشروع لاحتجاز الكربون واستخدامه في مصانع الأسمنت بالامتصاص باستخدام هيدروكسيد الأمونيوم، والحاصل على براءة اختراع رقم 31292، ويستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه في تطبيقات صناعية، بما يقلل البصمة الكربونية لصناعة الأسمنت ويدعم توافقها مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

كما كرم الوزير الباحثة أسماء محمد حسن حسين النجار من جامعة الفيوم، عن مشروع التسويق الخارجي للمحاصيل الطبية والعطرية إلى دول حوض النيل، والذي يستهدف تنمية صادرات هذه المحاصيل وتوسيع التبادل التجاري الإقليمي، من خلال تطوير سلاسل التسويق ومعالجة تحديات تكاليف التصدير وتسعير المنتجات.

ومن جامعة المنيا، كرم الوزير الطالبين مصطفى مندي حسين وهند أحمد سيد عن مشروع «هلباوي»، وهي منصة تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والحرفية والناشئة في صعيد مصر، ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، فضلا عن دعم تصدير الخدمات الرقمية والصناعات الإبداعية وفق مفاهيم ريادة الأعمال الخضراء، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية وفتح فرص تصديرية جديدة.

ويأتي التكريم في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات قطاع الأعمال، وتشجيع تحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يدعم الصناعة الوطنية ويوسع قاعدة المصدرين ويعزز فرص المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الدولية.