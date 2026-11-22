أشاد الإعلامي أحمد موسى بالبحارة المصريين العاملين على متن السفينة «كايرو لايت»، بعد نجاحهم في إحباط ثلاث محاولات قرصنة استهدفت السفينة في خليج عدن، مشيراً إلى أن أفراد الطاقم وثقوا جانباً من المواجهة من خلال مقطع فيديو.

تعدد محاولات المهاجمين

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن القبطان علي سليمان و21 بحاراً مصرياً تعاملوا مع الهجوم بكفاءة، وتمكنوا من الحفاظ على السفينة وطاقمها، رغم تعدد محاولات المهاجمين للاستيلاء عليها.

لحظات التصدي لمحاولات القرصنة

وأوضح أن المقطع المصور وثق لحظات التصدي لمحاولات القرصنة، وهو ما ساهم في إبراز طبيعة الموقف الذي واجهه البحارة خلال رحلتهم البحرية باتجاه سلطنة عمان.

التعامل مع المواقف الطارئة

ولفت إلى أن أفراد الطاقم تلقوا إشادات تقديراً لما أظهروه من شجاعة وحسن تصرف، مؤكداً أن ما قاموا به يعكس قدرات البحارة المصريين وخبراتهم في التعامل مع المواقف الطارئة في عرض البحر.

إفشال الهجمات الثلاث

واختتم موسى بالإشادة بالقبطان علي سليمان ورفاقه، معتبراً أن نجاحهم في إفشال الهجمات الثلاث والحفاظ على سلامة جميع أفراد الطاقم يمثل واقعة تستحق التقدير والاهتمام الإعلامي.