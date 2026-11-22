في رحلة استثنائية بدأت بحفظ آيات القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره، وتُوجت بإنجاز قرآني دولي بحصوله على لقب «أول الأوائل» في مسابقة قطر الدولية للقرآن الكريم، يروي الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة تفاصيل رحلته مع كتاب الله، وكواليس فوزه بالمسابقة، ومشاعره عقب التتويج، مؤكدًا أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن دعم والدته وأسرته كان حاضرًا بقوة في مسيرته.

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه بدأ رحلته مع حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان يداوم على حفظ كتاب الله ومراجعته باستمرار، مشيرًا إلى أن علاقته بالقرآن الكريم امتدت منذ طفولته، حتى أصبح من المتخصصين في القراءات وعلوم القرآن.

لم أتوقع الفوز والمنافسة كانت شديدة

وعن فوزه بلقب «أول الأوائل» في مسابقة قطر الدولية للقرآن الكريم، أعرب أبوزهرة عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلًا: «الحمد لله، إذا أراد الله شيئًا هيأ له الأسباب، فالفضل أولًا لله تبارك وتعالى، ولم أكن أتوقع هذا النجاح؛ لأن المسابقة صعبة والمنافسة شديدة».

وأوضح أن لقب «أول الأوائل» جاء في النسخة الثالثة لعام 2026، وهو فرع دولي تابع لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وتُقام فعاليات هذا الفرع كل ثلاثة أعوام، بمشاركة الحاصلين على المركز الأول فقط في إحدى المسابقات الدولية للقرآن الكريم.

سجدت لله شكرًا عقب التتويج

وكشف الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة، عن سر سجوده عقب إعلان فوزه باللقب، مؤكدًا أن اللحظة كانت تعبيرًا عن شكره لله على توفيقه وفضله، قائلًا: «سجدت لله شكرًا بعد فوزي، فالفضل أولًا وأخيرًا لله، فهو من وفّقني ويسّر لي الأخذ بالأسباب والمراجعة واستحضار الإجابات».

والدتي وأسرتي سر نجاحي وسعادتي

وعن دور أسرته في مسيرته، وجه أبو زهرة رسالة امتنان لوالدته وأفراد أسرته، مؤكدًا أنهم كانوا سببًا أساسيًا في نجاحه وسعادته، وقال: «والدتي هي البركة وربنا يبارك فيها، وأسرتي سبب نجاحي وسعادتي».

كما أعرب عن سعادته باستقبال أهالي بلدته له عقب عودته متوجًا باللقب، بعدما فاجأوه بالاحتفالات والزغاريد، موجهًا لهم رسالة شكر وتقدير، قائلًا: «أهل بلدي فاجأوني بالاحتفالات، وبقولهم ربنا يجازيكم عني كل خير، وتشوفوا السعادة دي في أولادكم».

أتم حفظ القرآن في السابعة

وسرد الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة، تفاصيل رحلته العلمية والقرآنية، موضحًا أنه أتم حفظ القرآن الكريم في سن السابعة بكتاب القرية، وحصل على إجازة في تجويد القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم في سن الثامنة.

وأضاف أنه انتهى من دراسة القراءات العشر الصغرى وتطبيقها إفرادًا وجمعًا، وحصل فيها على أكثر من إجازة في سن الحادية عشرة، كما أتم دراسة القراءات العشر الكبرى وحصل فيها على أكثر من إجازة في سن الثالثة عشرة.

ووجه أبو زهرة الشكر لمشايخه الذين كان لهم، بعد فضل الله، أثر عظيم في تلقيه القراءات العشر الصغرى والكبرى، وهم: الشيخ عبد الحليم عبد الحليم الدسوقي أبو نار، والشيخ محمد إبراهيم عمر عامر، والشيخ محمد محمد أحمد المنشد، والشيخ موسى سليمان الجمال.

الأول على دفعته في كلية القرآن الكريم

وعن مسيرته التعليمية، أوضح أبو زهرة أنه حصل على معهد القراءات الأزهري بطنطا عام 2012، وحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في شهادة تخصص القراءات، كما أتم دراسة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي عام 2013، بنسبة 91.5%.

وتخرج في كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا عام 2016، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته، ثم حصل على درجة الماجستير من قسم القراءات بالكلية عام 2023، ويواصل حاليًا دراسته باحثًا بمرحلة الدكتوراه بالقسم نفسه.

معلم بالأزهر وعضو بلجنة مراجعة المصحف الشريف

وفيما يتعلق بمسيرته المهنية، يعمل الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة معلمًا بالأزهر الشريف منذ عام 2014، وعضوًا بلجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية منذ عام 2018.

كما يعمل خطيبًا بالمكافأة ومقيم شعائر بوزارة الأوقاف منذ عام 2020، وتولى مهام مراجع فني للمصحف الشريف بمجمع مطابع الأزهر الشريف اعتبارًا من 11 أغسطس 2025.

وأضاف أنه يقوم بإقراء الطلاب الوافدين القراءات العشر بمسجد مدينة البعوث الإسلامية منذ سبتمبر 2023، في إطار جهوده لنشر علوم القرآن الكريم وتعليم القراءات.

حصد المركز الأول عالميًا وكرمه الرئيس السيسي

ولم يكن فوزه بلقب «أول الأوائل» في قطر هو الإنجاز الدولي الأول في مسيرته، إذ سبق أن حصد المركز الأول في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم بمصر، العام الماضي، في فرع حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيهها، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في شهر رمضان الماضي.

كما سبق له الفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الخامسة عشرة للقرآن الكريم بمصر عام 2007، في فرع حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد.

وحصد كذلك المركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم بمصر عام 2023، في فرع حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيهها.

وامتدت الإنجازات القرآنية إلى أسرته، التي فازت بالمركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بمصر عام 2023، في فرع الأسرة القرآنية.

أحلم بأن أكون أستاذًا بجامعة الأزهر

وعن طموحاته المستقبلية بعد هذا الإنجاز، كشف الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة عن أمنيته في العمل الأكاديمي بجامعة الأزهر، والمساهمة في تعليم القرآن الكريم للأجيال القادمة، قائلًا: «حلمي أكون أستاذًا بجامعة الأزهر، وأجتهد في مجال تعليم القرآن، لقول النبي ﷺ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

ويطمح أبو زهرة إلى مواصلة مسيرته العلمية والقرآنية، والجمع بين التخصص في علوم القراءات وتعليم كتاب الله، لتظل رحلته مع القرآن الكريم ممتدة من الحفظ والتلقي إلى الإقراء والتعليم.