تطلق إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة العاصمة حملة إعلامية توعوية بعنوان «مش كل اللي ورا الشاشة آمن!»، تحت شعار: «خليك واعي.. خصوصيتك أمانة، ومش كل اللي ورا الشاشة آمن!»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب، ومواكبة التحديات المتزايدة التي يفرضها الاستخدام المتنامي لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

وتستهدف الحملة نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وتوعية الطلاب بمخاطر مشاركة البيانات والصور والمعلومات الشخصية عبر المنصات الرقمية، إلى جانب التعريف بأساليب الوقاية من الابتزاز الإلكتروني، والحسابات الوهمية، وروابط الاحتيال، وانتحال الهوية، والتلاعب بالصور والمحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد الحملة على مجموعة متنوعة من الوسائل الإعلامية والتفاعلية، تشمل تصميم ونشر بطاقات توعوية، وإنتاج فيديوهات قصيرة، وطرح أسئلة ومواقف افتراضية تحاكي التحديات التي قد يتعرض لها الشباب في العالم الرقمي، بما يسهم في تحويل الرسائل التوعوية إلى ممارسات يومية تساعد الطلاب على حماية أنفسهم وبياناتهم.

كما تتضمن الحملة مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالخصوصية والأمان الرقمي، مع طرح آليات التعامل الصحيح مع محاولات الابتزاز والاستغلال الإلكتروني.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ مجموعة من الرسائل الأساسية، أبرزها أن حماية الخصوصية مسؤولية شخصية، وأن الوعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الرقمية، وأن التفاعل مع المحتوى المتداول أو مشاركة المعلومات دون تحقق قد يترتب عليه آثار تتجاوز العالم الافتراضي إلى الحياة الواقعية.

وأكدت إدارة الإعلام أن الحملة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي والتوعوي، وحرصها على تقديم محتوى إعلامي قريب من اهتمامات الشباب ولغتهم، لا يكتفي بالتحذير من المخاطر، بل يقدم معلومات وإرشادات عملية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وأمانًا أثناء استخدام التكنولوجيا.

وتدعو الجامعة طلابها إلى التفاعل مع أنشطة الحملة ومشاركة رسائلها التوعوية، تحت شعار: «خليك واعي.. خصوصيتك أمانة، ومش كل اللي ورا الشاشة آمن!».