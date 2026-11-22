أعلن تحالف دعم الشرعية قبل قليل اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

الهجمات على السعودية

وفي وقت سابق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، إصابة مواطن بحريني من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقيم باكستاني، جراء الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة، أمس السبت، وسط أضرار مادية طالت منشآت صناعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المواطن البحريني حالته الصحية مستقرة، بينما يرقد المقيم الباكستاني في حالة حرجة، مشيرة إلى أن المصابين يتلقيان العلاج داخل المستشفى.