شهد سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأحد 22-11-2026؛ ثباتا داخل البنوك المصرية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وصل سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه؛ لدرجات مستقرة بعد زيادة طفيفة مسجلة في البنوك بمقدار 60 قرشا في المتوسط.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار 54.36 جنيها للشراء و 54.5 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.62 جنيها للشراء و 59.77 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 71.11 جنيها للشراء و 71.31 جنيها للبيع .

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 37.89 جنيها للشراء و 38 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.57 جنيها للشراء و 5.59 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.97 جنيها للشراء و 7.99 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.31 جنيها للشراء و 5.33 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 64.69 جنيها للشراء و 64.88 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل سعر الـ 100 ين ياباني 34.28 جنيها للشراء و 34.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.96 جنيها للشراء و 36,06 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 8.14 جنيها للشراء و 8.16 جنيها للبيع.