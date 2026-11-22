يتمسك مسؤولو نادي الزمالك باستمرار الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل صعوبة تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة بسبب استمرار أزمة إيقاف القيد وعدم القدرة على حلها وفتح باب القيد في يناير المقبل، وفقا لما جاء عبر قناة "الحدث اليوم".

ورغم تمسك الزمالك باستمرار اللاعب، فإن ملف عدي الدباغ لا يزال مفتوحًا ولم يُحسم بشكل نهائي، حيث تترقب إدارة النادي طبيعة العروض التى قد تصل للمهاجم الفلسطيني خلال الميركاتو الشتوي، والتي سيكون لها دور حاسم في تحديد موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء.

العروض تحسم مصير عدي الدباغ مع الزمالك

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وفقًا للعروض التي سيتلقاها اللاعب وموقف إدارة الزمالك منها، فى ظل رغبة النادي فى الحفاظ على العناصر المتاحة بالفريق، وعدم خسارة أي لاعب دون توفير البديل المناسب.

حسين لبيب منفتح على مناقشة عروض الرحيل لأى لاعب

وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك ، قد أكد خلال حواره على قناة أون سبورت مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، انفتاحه على مناقشة أي عروض احترافية تصل لأي لاعب بالفريق، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية رحيل الدباغ حال وصول عرض مناسب وموافقة جميع الأطراف.