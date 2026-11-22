نجح فريق طرابزون سبور في افتتاح التسجيل أمام نظيره أيوب سبور، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

توفان يفتتح التسجيل لـ طرابزون أمام أيوب سبور في الدوري التركي

وجاء الهدف الأول لصالح طرابزون عن طريق لاعبه أوكان توفان، الذي هز شباك أيوب سبور، ليمنح فريقه التقدم ويشعل أجواء المباراة.

ويسعى طرابزون سبور لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد نقاط المباراة، لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور للمباراة كالتالي:





حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وينجر بينا – ستيفان سافيتش – جينك أوزكاجار – مصطفى سكيلاك.

خط الوسط: فابينيو – إرنست موتشي – أوزان توفان.

خط الهجوم: محمد صلاح – باول أونواتشو – نواه سافيولو.