شارك النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، في الجولة المجتمعية التي نظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، بحضور الأمين العام للحزب وعدد من قياداته ومحافظ الدقهلية، حيث شهدت الجولة تنفيذ حزمة من المبادرات المجتمعية والخدمية التي تستهدف دعم المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جولات مستقبل وطن

وشهدت الجولة افتتاح مدرسة أحمد القصبي بمدينة المنصورة، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، في إطار اهتمام الحزب بدعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وخدمة الأجيال الجديدة.

كما تضمنت الفعاليات تقديم دعم إضافي للمدرسة، شمل توفير ماكينات تصوير وأدوات مدرسية، للمساهمة في تلبية احتياجات الطلاب والعاملين بالمدرسة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم العملية التعليمية.

وفي إطار الاهتمام بالرعاية الصحية، شهدت الجولة تنظيم قافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب إعلان حزب مستقبل وطن التكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمحافظة الدقهلية، بما يخفف الأعباء عن أسرهم ويساعد أبناءهم على مواصلة تعليمهم.

العمل المجتمعي والتواجد بين المواطنين

تأتي مشاركة النائب باسم بهاء في هذه الجولة تأكيدًا على أهمية العمل المجتمعي والتواجد بين المواطنين، ودعم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات ملموسة للأهالي، خاصة في مجالي التعليم والصحة، انطلاقًا من مبدأ أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل العام.