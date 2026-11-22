ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب بعد ساعات من بدء التداولات المساء اليوم الأحد 22-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر عيار 21 يرتفع

وصعد سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا مقدار 10 جنيهات في المتوسط منذ آخر تداولات مسجلة بنهاية الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5535 جنيها.

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في المتوسط علي مستوي الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5530 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6325 جنيها للشراء و 6268 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5798 جنيها للشراء و 5746 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5535 جنيها للشراء و5485 جنيها لللبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4744 جنيها للشراء و 4701 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3690 جنيها للشراء و3656 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 44.28 ألف جنيه للشراء و 43.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3538 دولار للشراء و 3537 دولار للبيع.