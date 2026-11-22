شهد سعر الذهب في أول تعاملات مساء اليوم الأحد 22-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية؛ ارتفاعا محدودًا و بصورة طفيفة.

الذهب يصعد

ارتفع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات مقارنة بما كان عليه في أول الأسبوع الجاري ليصل مجمل ما فقده الذهب مقدار 190 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وجاء آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5535 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 5535 جنيها للشراء و 6268 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5798 جنيها للشراء و5746 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5535 جنيها للشراء و5485 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4722 جنيها للشراء و 4701 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3690 جنيها للشراء و 3656 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 44.28 ألف جنيه للشراء و 43.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3538 دولار للشراء و 3537 دولار للبيع.