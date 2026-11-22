أكد الداعية مصطفى حسني، أن استقرار الحياة الزوجية واستمرار الحب بين الزوجين لا يتوقفان على المشاعر وحدها، وإنما يحتاجان إلى وعي بطبيعة العلاقة الزوجية وفقه للقلوب والمشاعر والنوايا، موضحًا أن النية الصالحة تمثل أساسًا مهمًّا في تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى أعمال يُبتغى بها وجه الله، بما يعزز معاني العطاء والتراحم ويجعل الزوجين أكثر قدرة على تجاوز الأوقات الصعبة دون الوقوع في حسابات المقايضة وانتظار المقابل.

جاء ذلك خلال محاضرة له بعنوان «فقه القلوب والمشاعر والنوايا في الزواج.. كيف يبقى الحب حيًّا والدعم متبادلًا بعد الزواج»، ضمن فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، التي ينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مركز «سكن» لشؤون الأسرة، والمنعقدة تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتعزيز الوعي الأسري وتأهيل الشباب لبناء حياة زوجية قائمة على أسس سليمة.

غايات الزواج

وأوضح مصطفى حسني، أن مفهوم السكن الذي جعله الله غاية من غايات الزواج يتجاوز توفير المسكن المادي إلى تحقيق الطمأنينة النفسية والأمان العاطفي، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، مبينًا أن المودة تعبر عن الحب في أوقات الوفاق، بينما تظهر الرحمة قيمتها الحقيقية عند الاختلاف، وأن الحفاظ على هذين المعنيين مسؤولية مشتركة بين الزوجين، قوامها المشاركة لا المغالبة، وبناء علاقة يشعر فيها كل طرف بالتقدير والأمان.

وأشار إلى أن النية تمثل المحرك الخفي للعطاء داخل الأسرة، وأن الزوج حين يحتسب ما يقدمه لأهله عند الله لا يكون عطاؤه مرهونًا برد فعل الطرف الآخر أو بمقدار ما يحصل عليه في المقابل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة»، لافتًا إلى أهمية استحضار نية الرعاية والخدمة والتقدير وإدخال السرور على قلب الشريك وإعفاف النفس والتعاون على البر والتقوى.

وبيَّن أن تجديد النية ضرورة لحماية العلاقة الزوجية من أثر الاعتياد والروتين، داعيًا إلى العناية بأعمال القلوب التي تحفظ المودة، وفي مقدمتها حسن الظن، والنظر إلى الصورة الكاملة للشريك وعدم اختزاله في أخطائه، والعفو وكظم الغيظ وتذكر الفضل بين الزوجين، فضلًا عن الرفق والكلمة الطيبة والتصريح بالحب والتعبير عن الاحتياج العاطفي، مؤكدًا أن تجاهل المشاعر والتعامل بغلظة في التفاصيل اليومية قد يفتحان أبوابًا للخلاف والتباعد. وأشار إلى أن الزواج الناجح لا يقوم على غياب الخلاف، وإنما على امتلاك مهارات إدارته برحمة ووعي، محذرًا من أنماط التواصل الهدامة، مثل النقد اللاذع والازدراء والدفاعية والتجاهل والانسحاب.

وشدد على أهمية الاستجابة لمحاولات التواصل البسيطة التي تصدر عن الشريك، كالحديث أو اللمسة الحانية أو طلب الانتباه، باعتبارها فرصًا متجددة لتعزيز التقارب وبناء الصداقة العميقة بين الزوجين، مع ضرورة الإصغاء للمشاعر والتعبير عنها بوضوح بعيدًا عن اللوم والاتهام.

واختتم الداعية مصطفى حسني، بالتأكيد على أن الثقة الزوجية تُبنى من خلال احترام الحدود والوفاء بالوعود وتحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ وإصلاحه وكتمان الأسرار والصدق في التعامل، موضحًا أن الحب الذي يبدأ بالشعور يحتاج إلى قرار متجدد يحفظه ويغذيه، وأن التفاصيل الصغيرة من ابتسامة ولمسة وسؤال واهتمام تصنع فارقًا كبيرًا في استمرار المودة، داعيًا الزوجين إلى جعل النية الصالحة وحسن الخلق والرفق أساسًا لعلاقتهما، وسؤال الله دوام المودة والرحمة بينهما.