بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استعرض قاسم حسن، الرئيس التنفيذي للصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي، دور الصندوق في دعم الاستثمارات الصناعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية، من خلال توفير رؤوس الأموال اللازمة لنمو الشركات الصناعية الواعدة، بما يسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرات التصديرية.

القطاعات الصناعية ذات الأولوية

وأوضح حسن أن الصندوق يركز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقا لرؤية مصر الصناعية 2030، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والغزل والنسيج، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وقال إن الصندوق يستهدف ضخ رؤوس أموال للنمو في الشركات الصناعية الواعدة، من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، بما يساعد هذه الشركات على التوسع في أنشطتها الإنتاجية، وتطوير قدراتها التشغيلية، وزيادة حجم أعمالها، بما ينعكس على فرصها في المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى دعم نمو الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات جديدة، من خلال توظيف أدوات الاستثمار المباشر وغير المباشر، بما يتيح فرصا للتوسع في المشروعات الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل.