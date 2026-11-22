أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات المستعمرين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، التي شملت إحراق 12 مركبة في ثلاث قرى بالمحافظة.

وأكدت الوزارة، في بيان عاجل، إدانتها لهذه الاعتداءات، ووصفتها بإرهاب المستعمرين، مشددة على خطورة تصاعد الهجمات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات المواطنين.

يأتي هذا الاعتداء في سياق استمرار هجمات المستعمرين في الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق الممتلكات والمركبات والاعتداء على المواطنين، وسط مطالبات فلسطينية بتوفير الحماية للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.