أعلنت الحكومة الإستونية إغلاق جميع معابرها الحدودية البرية مع روسيا، اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، ولمدة لا تقل عن 6 أشهر، في خطوة قالت إنها تأتي لأسباب أمنية، عقب اتهامات للمخابرات الروسية بالتورط في محاولة تخريب منشأة دفاعية على أراضيها.

وبحسب القرار الصادر عن حكومة تالين، سيشمل الإغلاق المعابر البرية الخمسة بين البلدين، بما فيها المعبر الرئيسي في مدينة نارفا، على أن يتوقف عبور المواطنين والمشاة والسيارات الخاصة والمركبات التجارية طوال فترة الإغلاق، مع استمرار حركة قطارات الشحن تحت رقابة أمنية وجمركية مشددة.

وجاء القرار عقب إحباط محاولة تخريب استهدفت مجمع شركة «ثيريود سيستمز» الأمنية شمال العاصمة تالين، وهي شركة متخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة، وتقدم معدات للجيش الأوكراني.

ووفقًا للمعلومات الواردة، ألقت قوات الأمن الإستونية القبض على 8 مشتبه بهم من سكان لاتفيا، للاشتباه في تورطهم بمحاولة اقتحام المنشأة وإضرام النيران فيها، بتوجيه من المخابرات العسكرية الروسية، وهي اتهامات لم يرد في المعلومات المقدمة ما يؤكد صدور تعليق روسي بشأنها.

في المقابل، أثار القرار غضب موسكو، حيث اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إستونيا بإقامة «ستار حديدي جديد»، محذرة من أن روسيا سترد باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية.

ويأتي التصعيد في ظل تزايد المخاوف الأمنية لدى دول البلطيق من أنشطة التجسس والتسلل والتخريب، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد الدول الأوروبية إجراءاتها على الحدود الشرقية.

وبهذا القرار، تسير إستونيا على خطى فنلندا وعدد من دول البلطيق التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة إجراءات مشددة على حدودها مع روسيا، وسط توتر متصاعد بين موسكو والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي.