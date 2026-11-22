أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، اليوم / الأحد/ أن جميع التشكيلات الأمنية بجرف النصر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، مؤكداً أن ما جرى سيسهم في تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه.

وقال النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، "إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي يحرص على وحدة القرار الأمني والقرار الاستراتيجي، وبالتالي فإن ما حصل في جرف النصر كان وفقاً لأوامر أو تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وهو استبدال القطعات الموجودة بقطعات أخرى".

وأضاف أن "أحداث جرف النصر الأخيرة هو إثبات عملي على أن القرار الأمني هو واحد، والقوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، ولا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة هذا القرار أو في ميول القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "جزءاً من عزم الحكومة الحالية هو حصر وتنظيم السلاح، وأن ما حصل في جرف النصر سيسهم في الإسراع أو تقريب الموعد المحدد لحصر وتنظيم السلاح"،كما "أنه أعطى مثالاً واضحاً على أن جميع الأسلحة الموجودة هي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المناطة بها".

وتابع أن "العملية سارت وفق تنظيم وانسيابية عالية، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، إذ صدرت خطة لاستبدال القطعات الموجودة بقطعات جديدة، كما عقدت مؤتمرات تنسيقية وعملياتية مع قادة التشكيلات المعنية والقيادات التي تنتسب إليها، وتمخضت عنها رؤية وأوامر إجرائية نفذت على أرض الواقع".

وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة حكومية تتضمن استكمال المتطلبات الأمنية، تمهيداً للانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، فضلاً عن إعادة إحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المنطق.