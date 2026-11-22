بين أجواء معتدلة نهارًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، تستعد البلاد لاستقبال تغيرات جديدة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بعد موجة من الارتفاعات التي تجاوزت خلالها درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب، وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل التغيرات المرتقبة في الأحوال الجوية، موضحة أن البلاد ستشهد تغيرًا في الكتل الهوائية المؤثرة عليها، مع وصول كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتسجل العظمى خلال ساعات النهار نحو 25 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة منتصف الأسبوع

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة ستشهد مزيدًا من الانخفاض خلال فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لتصبح الأجواء أكثر برودة، رغم استمرار الاعتدال النسبي خلال ساعات النهار.

الأرصاد

وتوقعت حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة مع منتصف الأسبوع، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تراجع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض لن يصل إلى حد الأجواء شديدة البرودة.

موعد بداية الشتاء وذروة البرودة

وفيما يتعلق بموعد فصل الشتاء، أشارت المتنبئ الجوي إلى أن البداية الرسمية للفصل ستكون يوم 21 ديسمبر، بينما تسجل درجات الحرارة أدنى مستوياتها وتبلغ ذروة الأجواء الشتوية خلال شهري يناير وفبراير.

تحذير من الشبورة المائية والضباب

ولم تقتصر تحذيرات الأرصاد على انخفاض درجات الحرارة فقط، بل امتدت إلى الشبورة المائية المتوقع تكونها خلال الأيام المقبلة، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من الطرق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت منار غانم أن الشبورة تبدأ في التكون اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، مناشدة قائدي المركبات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المناسبة، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى أن بداية الأسبوع الماضي شهدت تكون شبورة مائية وصلت إلى حد الضباب في بعض المناطق، وهو ما يستدعي ضرورة الحذر أثناء القيادة، حفاظًا على سلامة المواطنين.