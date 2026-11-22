لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بحالة اختناق، إثر تعرضهما لاستنشاق غازات سامة أثناء قيامهما بأعمال تطهير بيارة للصرف الصحي بقرية العشي التابعة لمركز الزينية شمال الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بلاغا يفيد بوجود عاملين داخل غرفة للصرف الصحي في حالة إعياء شديد، بعد تعرضهما للاختناق خلال مباشرة مهام عملهما، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للتعامل مع الموقف.

وبذل رجال الإنقاذ جهودا لانتشال العاملين من داخل البيارة، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثرا بحالة الاختناق، فيما جرى إنقاذ العامل الثاني ونقله إلى مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.