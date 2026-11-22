تتواصل في مدينة الأقصر فعاليات الدورة التاسعة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، التي انطلقت في 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة فنانين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، في لقاء يجمع تجارب فنية ومدارس تشكيلية متنوعة.

وينظم الملتقى صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وتستمر فعالياته حتى الأول من ديسمبر المقبل، بما يتيح للفنانين المشاركين مساحة للتواصل وتبادل الرؤى والخبرات، والتفاعل مع خصوصية المدينة وما تحمله من ثراء حضاري وبصري.

وتوفر الأقصر، بما تضمه من معالم أثرية ومشاهد طبيعية وتراث إنساني، مصدر إلهام متجددًا للفنانين، وتدفعهم إلى استكشاف تفاصيل المكان وتحويلها إلى رؤى وأعمال فنية تعبّر عن تفاعلهم مع تاريخه وحاضره.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود صندوق التنمية الثقافية لدعم الإبداع المعاصر، وتعزيز حضور الفنون التشكيلية، وتوسيع مجالات التبادل الثقافي بين الفنانين والمؤسسات الفنية والتعليمية.

وتضيف الدورة الحالية محطة جديدة إلى مسيرة الملتقى، مؤكدةً دور الأقصر مساحةً تجمع بين التراث والإبداع المعاصر، وتفتح حوارًا فنيًا بين تجارب تنتمي إلى ثقافات متعددة.