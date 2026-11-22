كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة جهاز لاب توب من داخل سيارة نجل خالته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من (مالك شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بقيام أحد الأشخاص بسرقة بعض متعلقاته من داخل سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها بمسكنه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





