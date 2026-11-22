كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على مسن بالضرب بالقليوبية.





بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها، سائق، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية لخلافات بينهما حول الأجرة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





