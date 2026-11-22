أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عروضًا مسرحية توعوية تجوب قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة، والوصول برسائل التوعية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الصندوق يحرص على تطوير أدوات الوقاية وتنويع الأنشطة التوعوية بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية، مشيرًا إلى تنفيذ مسرحية «الشاطر» لتوعية الأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات، من خلال تقديم رسائل مبسطة وجذابة حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة وأضرار التدخين.

وأضاف أن الصندوق ينفذ برامج وقائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، داخل أكثر من 10 آلاف مدرسة، وتتضمن فيديوهات ومواد مرئية توضح مراحل التعاطي والأضرار النفسية والجسدية التي يتعرض لها الشخص المدمن، بهدف ترسيخ ثقافة رفض المخدرات لدى الطلاب.

وأوضح أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة «شوفها قبل ما تجربها»، التي تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، وتتيح للشباب خوض تجارب محاكاة تفاعلية توضح مراحل الانزلاق إلى الإدمان، بدءًا من الفضول والرغبة في التجربة، وصولًا إلى فقدان الصحة والعمل والأسرة، بما يساعد على إدراك العواقب الحقيقية للتعاطي.

وأشار إلى وجود تجاوب كبير من الأطفال والشباب مع الأنشطة التوعوية، مؤكدًا حرص الصندوق على الابتعاد عن الأساليب التقليدية القائمة على المحاضرات، والاعتماد على الألعاب والأنشطة الفنية والتفاعلية للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، لافتًا إلى أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج عبر الخط الساخن للصندوق رقم 16023 يساعد في التعرف على دوافع التعاطي وتطوير أساليب الوقاية ومواجهة أسباب انتشار الإدمان.