أعلن المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة محمد منصور، اليوم الأحد، عن إطلاق أكبر عيادة متطورة متنقلة لخدمة اللاجئين النازحين داخل مخيم السابع عشر المصري الذي يأوي سكان مدينة الزهراء الواقعة وسط القطاع بعد تدمير أكثر من 900 وحدة سكنية خلال الحرب على غزة.

وقال منصور - في مداخلة خاصة مع القناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري - "إن هذه العيادة تساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن أهالي القطاع وتقديم الخدمات الطبية لهم مع إمكانية عمل الفحوصات اللازمة بواسطة جهاز أشعة "الإيكو"، لافتا إلى أن هناك شراكة حقيقية مع المؤسسات الدولية والأممية والمحلية لدعم غزة.

وشدد على مواصلة العمل في استقبال القوافل المصرية التي تحمل على منتها مئات آلاف من الدقيق والطرود الغذائية والمواد التموينية وأيضا الخيام والملابس والمستلزمات الشتوية وكل ما يلزم القطاع خاصة مع موجة التقلبات الجوية ودخول فصل الشتاء.

وأضاف متحدث اللجنة المصرية أن هناك جهودا حثيثة تبذل لإزالة الركام والعوائق وفتح الطرقات ورفع منسوب الأرض في المناطق المتضررة وتثبيت خيام للنازحين وتجديدها رغم العراقيل والصعوبات، وذلك حفاظا على العائلات من الغرق جراء المنخفضات الجوية في غزة.

وناشد منصور بضرورة السماح بإدخال الكرفانات إلى قطاع غزة لتوفير أماكن إيواء أكثر ملاءمة للنازحين، بدلا من الاعتماد على الخيام التي لا توفر الحماية الكافية من الأمطار والبرد القارس.. مؤكدا أهمية تكثيف التدخلات الإنسانية لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية وحماية أرواح المواطنين.