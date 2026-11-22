أثار ظهور زواحف كبيرة بالقرب من ترعة القرنة غرب الأقصر حالة من التساؤل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يرصد وجود كائنات غير مألوفة بجوار الطريق الرئيسي، وسط تكهنات بأنها تماسيح ظهرت في المجرى المائي.

حقيقة ظهور تماسيح

وحسم مصدر مسؤول الجدل حول حقيقة المشاهد المتداولة، مؤكدا أن الكائنات التي ظهرت في الفيديو ليست تماسيح، وإنما هي من حيوان الورل النيلي، نافيا بشكل قاطع وجود أي تماسيح بترعة القرنة أو ظهورها في المنطقة.

وأوضح المصدر أن الورل النيلي من الزواحف التي تنتشر في البيئات الزراعية والمناطق المحيطة بالترع والمصارف، وقد يصل طوله إلى نحو مترين، كما يتغذى على الفئران والثعابين وبعض الكائنات الصغيرة، وهو ما يجعله أحد عناصر التوازن البيئي في الطبيعة.

ظهوره لا يعني وجود خطر

وأشار إلى أن وجود هذا النوع من الزواحف بالقرب من الأراضي الزراعية ليس أمرا مستغربا، وأن ظهوره لا يعني وجود خطر على المواطنين، لافتا إلى أهمية التمييز بين الورل النيلي والتماسيح قبل تداول معلومات غير دقيقة تثير القلق بين الأهالي.

وبذلك تتضح حقيقة الفيديو المتداول، الذي أثار تساؤلات واسعة حول ظهور تماسيح في غرب الأقصر، بعدما تبين أن الكائنات المصورة تنتمي إلى الورل النيلي.