تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب “أنفيلد”، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2026-2027.



موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة

وتحمل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة التاريخية بينهما، واختلاف ظروفهما قبل اللقاء، إذ يسعى أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات، بينما يأمل الضيوف في استعادة التوازن مع بداية مرحلة جديدة تحت قيادة مدربهم ماوريسيو بوكيتينو.



موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب «أنفيلد»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وتأتي المواجهة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث يتطلع ليفربول إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، فيما يطمح مانشستر يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية مشوار بوكيتينو مع الفريق.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تُنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن متابعتها من خلال المنصات الرقمية التابعة لشبكة بي إن سبورتس وفقًا للاشتراك المتاح.



موقف ليفربول ومانشستر يونايتد قبل المباراة

يدخل ليفربول اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما استعاد نغمة الانتصارات بالفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

على الجانب الآخر، يمر مانشستر يونايتد بفترة صعبة، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، بعدما اكتفى بتحقيق فوز واحد خلال أول 10 جولات من المسابقة.

وتتجه الأنظار إلى الظهور الأول لماوريسيو بوكيتينو على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد، بعدما تولى المسؤولية خلفًا لمايكل كاريك، الذي رحل عن منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويأمل مانشستر يونايتد أن تكون مواجهة أنفيلد نقطة انطلاق جديدة لاستعادة مستواه وتصحيح مساره في الدوري، بينما يستهدف ليفربول استغلال معاناة منافسه والخروج بانتصار جديد أمام غريمه التقليدي.